Los belenes de Valladolid representan la Natividad entre pinceladas de Van Gogh y calles de la Roma antigua

Belén 'La Navidad de Van Gogh' - COLEGIO LA SALLE

VALLADOLID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ruta de belenes de Valladolid representa el nacimiento de Jesucristo y celebrar una de las tradiciones más consolidadas en esta época del año a través de un itinerario que combina tradición y arte en la representación de la Natividad entre pinceladas de Van Gogh, calles de la Roma Antigua y recreaciones vivientes.

En estas fechas, instituciones, museos y centros educativos de la ciudad pone a disposición de turistas, visitantes y vallisoletanos una variada oferta de representaciones de la Natividad en miniatura compuestas de cientos de figuras y diversas ambientaciones.

Entre las opciones que tienen los vallisoletanos e interesados en el belenismo para disfrutar de la representación del nacimiento de Jesús destacan el Belén de Las Francesas, que lleva por título 'Cristo nace en Roma'; en el Museo de Zorrilla se puede encontrar 'Belén de papiroflexia', mientras que el Belén Monumental del Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, recrea "la esencia" de uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín.

Otros pesebres que están a disposición de los visitantes son el del Real Colegio de los Padres Agustinos Filipinos, el nacimiento con piezas en movimiento y efectos especiales de la Iglesia de los Padres Franciscanos, el tradicional Belén Napolitano del Museo Nacional de Escultura y el Bíblico Monumental de la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias.

Completan la ruta de belenes de la capital del Pisuerga los portales del patio del Palacio Real, 'La Natividad de Van Gogh' en el Colegio La Salle, el de la Iglesia de San Benito, el de la Cofradía del Santo entierro y el Belén Barroco del Altar Mayor de la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias.

CALLES Y RINCONES DE ALBARRACÍN

Así, el Belén Bíblico de la Diputación de Valladolid recrea "la esencia" de uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín, y a través de sus monumentos y su rico patrimonio arquitectónico rememora las distintas escena del nacimiento de Jesús, desde la Anunciación del Ángel a los pastores hasta el edicto de Herodes.

Este Belén Monumental, obra de la Asociación Belenista Castellana, ha llevado horas y horas de trabajo "y mucho esfuerzo durante semanas" para dar forma a un montaje que está compuesto por más de un centenar de piezas entre la que se esconden, como es habitual, pequeños animales, como ratones, un conejo o un erizo que tiene que ser encontrados por los miles de visitantes que se espera.

Precisamente, este Belén ha captado la esencia de Albarracin porque sin ser una copia de esta majestuosa ciudad recoge sus rincones más representativos como sus tradicionales hornos de yeso, la puerta de Molina, la Catedral de El Salvador, la plaza Mayor o la Ermita del Carmen.

Así, en un Belén que ocupa una superficie de 32 metros cuadrados, la Anunciación del Ángel a los Pastores se ubica en los típicos hornos de yeso de Albarracín; por la puerta de Molina y sobre el puente de Rudilla sale la Sagrada Familia en su huída a Egipto; en lo alto de la Catedral se puede ver a Jesús entre los doctores; la Anunciación a la Virgen se encuentra en una de las típicas casa de la localidad turolense, y en la Casa Consistorial se pueden ver escenas como el Empadronamiento, el Edicto de Herores, a San José y la Virgen buscando posada.

Cerca de la escalinata de la calle Santiago de Albarracín se encuentra la visitación de la Virgen a Santa Isabel y fuera del recinto amurallado, en la ermita del Carmen se representa el misterio de la Natividad de Nuestro Señor.

ROMA ANTIGUA

Por su parte, el Belén Monumental de la sala de las Francesas de Valladolid está inspirado en la ciudad eterna ya que ambienta el nacimiento de Jesús en la Roma Antigua y recrea los principales monumentos de la capital romana, con más de un centenar de figuras, varias de ellas de 'palillo', realizadas a mano.

El montaje presenta más de un centenar de figuras y reproducciones de edificios tan emblemáticos como el coliseo o el panteón y puede visitarse durante todo el periodo navideño, hasta el próximo 6 de enero de 2026.

Esta composición ambienta el nacimiento de Jesús en la Roma Antigua. Sus templos, villas, murallas, arcos triunfales y calzadas forman parte de un Belén Monumental diseñado con cuidado detalle, buscando una composición escénica que ofrece una sensación de armonía y profundidad.

El belén incluye dos de los edificios más emblemáticos de este periodo histórico. Por un lado, reproduce el famoso panteón, que la Asociación Belenista 'abre' para que su interior acoja la escena de Jesús entre los doctores; por otro, aparece el milenario coliseo romano, con la apariencia que tuvo en origen, en cuyas cercanías José y María buscan posada.

El recorrido comienza con la Anunciación en una villa romana inspirada en la Annunciazione, retablo del pintor del Renacimiento Fray Angélico que representa esta escena bíblica. A partir de este momento, el belén muestra pasajes como la presentación del niño Jesús en el templo, la huida a Egipto y la travesía de los Reyes Magos de Oriente, ambas sobre calzadas romanas; la anunciación a los pastores bajo el templo circular de Vesta y la Natividad del Señor ambientada en una tradicional villa romana.

El belén monumental 'Cristo nace en Roma' reúne más de un centenar de figuras, con una importante representación de las denominadas 'de palillo'.

Cuarenta de las ellas han sido talladas por el maestro belenista Javier Guilloto, entre las que destacan figuras como el anciano Simeón, que puede verse ante el Coliseo y que recoge una actitud del personaje totalmente original; o las que conforman la comitiva de los Reyes Magos y la corte del rey Herodes. Se exponen, también piezas de Monserrat Rives y cuatro figuras antiguas de la Escuela de Olot.

'LA NAVIDAD DE VAN GOGH'

La luz, el color y la emoción presentes en las vibrantes pinceladas de Vincent Van Gogh, uno de los genios del postimpresionismo, han inspirado el nuevo Belén Monumental de la AFA La Salle Valladolid, diseñado y construido a lo largo de todo un año de paciente y minucioso trabajo por un equipo de personas voluntarias.

'La Navidad de Van Gogh', título de este montaje que culmina una larga tradición belenística en el Colegio La Salle de Valladolid, se inauguró el pasado 12 de diciembre y será hasta el 6 de enero una de las citas ineludibles de la agenda navideña vallisoletana.

El nacimiento rinde homenaje "al genio del color y de la emoción" holandés, en palabras de sus creadores, a través de la reproducción, fiel y detallista, de sus obras más conocidas, como 'La noche estrellada', 'El dormitorio en Arlés', 'Café de noche', 'Un campamento gitano' o 'La iglesia de Auvers'.

El resultado es un viaje pictórico y espiritual que recrea los escenarios más emblemáticos de la vida del artista en Arlés, donde creó alrededor de 300 obras en 15 meses.

En el ámbito provincial, la localidad vallisoletana de Robladillo, recrea, otro año más, el Nacimiento del Niño Jesús en su afamado Belén Viviente, una decimotercera edición en la que los vecinos y la organización del Belén renuevan sus ilusiones y su empeño por dar a conocer uno de los acontecimientos históricos más importantes de la humanidad a la numerosa afluencia de público que acude a este pequeño pueblo.

Los casi 50 actores dan vida a las escenas más importantes del Nacimiento del Hijo de Dios, desde la Anunciación del Ángel Gabriel a María, pasando por el censo romano, la petición de posada, el anuncio del ángel a los pastores hasta la llegada al portal con el Niño recién nacido.

Durante el recorrido de la Virgen, montada en un burro, y San José buscando el Portal, la Sagrada Familia se cruza con los diversos oficios que se dan cita durante el mercado.