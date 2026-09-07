Bendodo anuncia que David Mingo será el nuevo presidente de la Diputación de Salamanca

Javier Iglesias, Elías Bendodo, Carlos García Carbayo y David Mingo en su visita a Salamaq 2026. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha anunciado que el vicepresidente primero de la Diputación de Salamanca, David Mingo, será el nuevo presidente de la institución provincial.

Antes de su visita a la feria Salamaq, Bendodo ha recordado, en declaraciones recogidas por Europa Press, su época de presidente de la Diputación de Málaga, en la que coincidió con Javier Iglesias, quien dejará la Diputación para ser senador por Castilla y León tras ser designado por el PP.

"Tanto Javier como yo entendemos que esto de la política es una carrera de relevos, no es una carrera de fondo. El que entiende la política como una carrera de fondo, acaba desfondado; el que lo entiende como una carrera de relevos, hace que su partido y su tierra progrese, y ese es el caso también del PP de Salamanca y el relevo que va a coger David (Mingo) en próximos días de la mano de Javier que se incorpora a la Cámara Alta", ha señalado Bendodo.

Hasta el momento, ningún cargo del Partido Popular salmantino había confirmado la noticia, si bien el propio presidente de la Diputación, Javier Iglesias, durante la mañana de este lunes se había dirigido a Mingo para bromear con él al asegurar que estaba "tomando buena nota de todo lo que hay que hacer en Salamaq", al aludir que será su relevo al frente de la Diputación.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha decidido aceptar la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León para continuar su trayectoria política e institucional como senador autonómico.

Por su parte, Mingo es el actual vicepresidente primero de la Diputación, además de delegado del Área de Cultura y Relaciones Institucionales y secretario general del Partido Popular de Salamanca. Desde 2015 es alcalde del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, la localidad más populosa de la provincia.