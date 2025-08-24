Biblio CyL Digital alcanza los 9.700 usuarios y supera los 120.000 horas de aprendizaje en competencias digitales - JCYL

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca de libros electrónicos y recursos digitales de la Junta de Castilla y León, Biblio CyL Digital ha superado los 9.700 usuarios, con cerca de 20.000 préstamos y más de 120.000 horas de aprendizaje desde su puesta en marcha.

Impulsada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital a través del programa CyL Digital, esta plataforma facilita el acceso gratuito a recursos sobre nuevas tecnologías y habilidades digitales, lo que contribuye tanto al desarrollo profesional como personal de los ciudadanos de la Comunidad.

Asimismo, su catálogo incluye desde libros y audiolibros hasta vídeos, pódcast y píldoras formativas en áreas como inteligencia artificial, programación, ofimática o productividad, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

En este marco, esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el aprendizaje también durante los meses estivales y por ello ha lanzado la campaña 'Verano Digital: Aprende y Disfruta', que ha reunido una selección "especial" de lecturas ligeras, audiolibros y materiales prácticos para estudiar o formarse desde cualquier lugar y a cualquier ritmo.

Dentro de esta iniciativa, en julio se celebró una nueva sesión formativa online bajo el título 'Biblio CyL Digital: comienza el verano mejorando tus habilidades digitales', en la que se presentaron algunos de los contenidos "más atractivos" para esta temporada.

Este proyecto, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), está disponible en versión web -biblio.cyldigital.es- y como aplicación móvil para facilitar un acceso "sencillo y cómodo" a todos sus contenidos.