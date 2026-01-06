La Biblioteca Nacional digitaliza más de 600 obras de 154 autores que pasan a dominio público este año, uno de Cantabria

Archivo - Una estantería con libros en uno de los salones de la sede de la Biblioteca Nacional de España, a 20 de abril de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID/MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional de España (BNE) ha digitalizado más de 600 obras de 154 autores españoles fallecidos en 1945 -uno de Cantabria-, cuya obra pasa a ser de dominio público este año y que se pueden consultar y descargar libremente través de la plataforma BNE Digital.

En el listado de autores que pasan a dominio público se encuentran científicos, médicos, pintores, músicos, maestras, novelistas, actrices, bailarinas, historiadoras, editores, periodistas, poetas, docentes y religiosas. Además, se han incorporado las semblanzas de diez de estas personalidades al portal Autores en la BNE.

Entre ellos, destacan los artistas plásticos José Gutiérrez Solana, Pedro Antonio Villahermosa y Borao (Sileno) e Ignacio Zuloaga, las escritoras María de la Concepción Alfaya López y Leonor Canalejas y Fustegueras (conocida como Isidora Sevillano), los científicos Blas Cabrera, José Castillejo y Joaquín Gimeno Riera o el bibliógrafo Antonio Graíño.

Según ha informado la BNE en un comunicado, algunos de estos autores nacieron en Argentina, Cuba, Inglaterra y Francia, pero la gran mayoría nacieron en España y representan a todas las comunidades autónomas.

Por CC.AA, hay 24 de Cataluña; 16 de la Comunidad de Madrid; 14 de Aragón; 13 de la Comunidad Valenciana; 11 de Asturias y otros tantos de Castilla y León; 10 de Andalucía; nueve de Galicia; seis del País Vasco y también seis de Castilla-La Mancha; cinco de Baleares; tres de Navarra y otros tres de Murcia; dos de Canarias, los mismos que de Extremadura, uno de La Rioja y otro de Cantabria.

Además, la BNE ha elaborado un mapa que permite ver la distribución geográfica de todos ellos, identificando por nombre de autor, por provincia o por ocupación principal.

"Año tras año, la BNE realiza un trabajo de estudio para identificar, dar visibilidad y hacer accesible a la ciudadanía todas estas obras de creación literaria, artística y científica que nuestra legislación nos permite acercar al público sin restricciones. Al cumplirse 80 años de la muerte de sus autores, las obras ya pueden ser editadas, reproducidas o difundidas públicamente", ha explicado la BNE en el comunicado.