La Biblioteca Pública de Segovia programa teatro para adultos y niños el 23 y 24 de octubre por el Día de las Bibliotec

Cartel de la obra teatral del 24 de octubre. - JUNTA DE CYL

SEGOVIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Segovia se ha sumado al Día de las Bibliotecas, 24 de octubre, con dos obras de teatro, una para adultos y otra para niños, y con la presentación de un libro. Estas funciones treatrales se suman a la programación mensual de la Biblioteca, que además ha preparado eventos para celebrar el décimo aniversario de su sede.

Para el Día de las Bibliotecas, Emboscad@s Producciones pondrá en escena 'La voz de los malditos' el viernes 23 de octubre, a las 19.00 horas, en el salón de actos, con entrada libre hasta completar el aforo. Al día siguiente, a las 12.00 horas, el grupo Alúa Teatro representará 'La espada y el dragón', también con entrada libre.

El jueves 22 de octubre, a las 19.00 horas, Roberto García Arribas, que fue director de la Biblioteca de Segovia, presentará en el salón de actos su libro 'Innovación y valores en las bibliotecas futuras: dirección y gestión del futuro servicio público de biblioteca'.

A lo largo del mes hay numerosas citas. César Esteban Muñoz presenta el viernes 2 de octubre, en la sala de audiovisuales, su tebeo 'Ni un paso más: las andanzas del motomutante Maroto'. El martes 6, con motivo del Día del Cine Español, se proyectará a las siete de la tarde el documental 'Micromundos', con un coloquio posterior en el que participarán Eliseo de Pablos y el artista segoviano Luis Moro.

El viernes 9 de octubre habrá dos citas. A las 11.30 horas, por el Día de la Salud Mental, se presentará el fanzine 'Echando la vista atrás*, viviendo el presente', y a las 19.00 horas el libro 'Bajo el hechizo de Phobos', de Alfonso Plaza García.

El 13 y el 14 de octubre, a las siete de la tarde, se celebrarán dos actos de la Semana Cultural de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Segovia: la conferencia 'Santiago, historia, mito y leyenda', de Javier Fernández, y la presentación de 'La guía mágica del Camino de Santiago', por Francisco Contreras. El viernes 30 por la tarde, el antropólogo y arquitecto Ion Fernández de las Heras ofrecerá la charla 'Lo que saben las paredes', un paseo histórico y ecológico por la piedra seca de la Vera de la Sierra.

Los actos del décimo aniversario en la sede actual comienzan el 7 de octubre, con el arquitecto autor del proyecto del edificio, Benjamín Cano, que ofrecerá la conferencia 'El mural de la Biblioteca Pública de Segovia: arte, arquitectura y memoria', dedicada al mural de la entrada exterior, obra también suya. Cano explicará el proceso de creación de la obra y las ideas que inspiraron su diseño, y abordará la relación entre arquitectura, arte y espacio público.

El viernes 16 de octubre, a las 12.00 horas, se desarrollará 'Los jardines de la biblioteca: nombres e interpretación botánica', un recorrido por los espacios verdes del edificio, de los ue se ocupa el jardinero Guillermo Cuadrado, que ha elaborado una interpretación de los jardines en la que los identifica, los nombra y describe sus especies vegetales. Durante la actividad se colocarán las placas con esos nombres, caligrafiadas por alumnos del Taller de Caligrafía que impartió Federico Osorio en el verano de 2025, quien también asistirá.

El sábado 24 de octubre, a las 12.00 horas, habrá una nueva visita guiada a la exposición 'La Biblioteca Pública de Segovia: un recorrido histórico y visual'.

Para los más pequeños, los viernes 2, 9 y 16 de octubre, a las 18.00 horas, se celebrarán sesiones de 'Bebés de cuento', animación a la lectura para niños de 6 a 36 meses, y los sábados 3 y 17, a las 12.00 horas, los talleres 'Manos a la poesía. Versos que vuelan', para mayores de 8 años. Ambas requieren inscripción previa.

El 10 de octubre, a las 12.00 horas, Katúa Teatro representará 'Cosas que contar', recomendado para mayores de 3 años, y el sábado 31 habrá dos pases por la mañana del cuentacuentos con música 'El que canta su mal espanta', con Jesús Sáez y María Biffi. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Además, la muestra de la Biblioteca Oculta se renueva de octubre a diciembre y estará dedicada a San Juan de la Cruz.