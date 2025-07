La Biblioteca Sanitaria Online de CyL registra 6,3 millones de visitas, un 3,8% más

Se realizaron cerca de 424.000 consultas en bases de datos, unas 300.000 a revistas y 91.000 en libros

VALLADOLID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Sanitaria Online de Castilla y León registró 6,3 millones de visitas en 2024, un 3,8 por ciento más que el año anterior, con usuarios que generaron cerca de 424.000 consultas en bases de datos, unas 300.000 a revistas y 91.000 en libros.

La Biblioteca está formada por el conjunto de bibliotecas de los hospitales públicos que, bajo la coordinación de la biblioteca de la Consejería, trabajan y unifican sus recursos en el desarrollo de una biblioteca online para todos los profesionales de Sacyl.

Así, a través de ella, según los datos del Portal de Salud de Castilla y León recogidos por Europa Press, se contabilizaron 1,85 millones de consultas desde el buscador OVID, una plataforma de búsqueda que permite acceder a recursos sanitarios y farmacéuticos, y se registraron 11.937 préstamos a través del servicio de obtención de documentos (SOD), que permite acceder a documentos con los que no cuenta este centro virtual con fines de estudio e investigación.

Además, entre los recursos que ofrece hay 4.027 revistas electrónicas, libros electrónicos (1.545) y ocho bases de datos, conjunto que ha crecido un 42 por ciento en el último año.

En el caso de las revistas, la más consultada fue The New England Journal of Medicine, que tuvo más de 21.000 visitas, seguida de 'Medicina: programa de formación médica acreditada', Annals of Oncology, Jama (Chicago Ill) y The Lancet.

INCREMENTO DE VISITAS

Precisamente las visitas a revistas electrónicas registraron un aumento del 5,7 por ciento (299.690 frente a 283.519 en 2023), mientras que la de libros lo hizo en un 4,9 por ciento (91.096 en 2024 y 86.867 el año anterior).

En cuanto a las bases de datos más consultadas, se encuentra a la cabeza UpToDate, con 260.365, seguida de Fisterra, con 74.335, y Cinahl Complete (56.507). Las consultas a bases de datos también se incrementaron en 2024, en este caso en un 3,3 por ciento, al pasar de las 410.504 en 2023 a 423.949 el pasado año.

Pero además del acceso a estos recursos, la Biblioteca Virtual ofrece acciones de formación, que se incrementaron un 50 por ciento en el último año y llegaron a los 48 talleres y 16 cursos. En concreto, tres cursos se organizaron en los servicios centrales de la Gerencia Regional de Salud, mientras que 32 talleres se hicieron desde el Complejo Asistencial Universitario de León; cinco desde el de Ávila; tres desde el de Burgos; cinco desde Ávila y uno más desde el Complejo de Segovia.

A estos se suman cuatro cursos y un taller organizados por el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y seis talleres más y cuatro cursos en el Río Hortega de la capital vallisoletana.