La Biblioteca de Soria programa por el Día del Libro una gran variedad de actividades para el público infantil y adulto

SORIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, con el fin de celebrar el Día del Libro, ha programado en la Biblioteca Pública de Soria una variada agenda de actividades para el público infantil y adulto.

Todas las actividades se desarrollarán en torno al día 23 de abril, Día Internacional del Libro, elegida esta fecha por tratarse del día de la muerte de dos grandes genios de las letras, Shakespeare y Cervantes, según ha informado desde la Delegación de la Junta en Soria.

Las actividades comenzarán el día 17 con el espectáculo de magia 'Plan de fuga de los libros secuestrados', una función para niños a partir de cuatro años y que corre a cargo del mago Pedro III. La actuación se desarrollará en la sala infantil a partir de las 18.00 horas.

El miércoles 22, a partir de las 18.00 horas, en la sala infantil de la Biblioteca, se representará el espectáculo de títeres 'El último caballero', una producción de la compañía El retablo de la ventana.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS

La próxima semana se inaugurará la exposición que lleva por título 'El viaje en la literatura', que podrá verse en la planta baja de la Biblioteca. El viaje ha sido uno de los motivos literarios más persistentes y significativos desde los primeros relatos de la humanidad como El poema de Gilgamesh o La Odisea hasta la literatura contemporánea en la que el viaje sigue siendo un motor narrativo asociado a la aventura, al aprendizaje o a la búsqueda de una nueva vida. La muestra permanecerá abierta hasta el día 16 de octubre.

El sábado 25 de abril, a las 11.00 horas, se impartirá en la Biblioteca el taller de escritura 'Memoria y escritura' a cargo del escritor Daniel Nesquens, en el que los participantes escribirán historias y reflexionarán, a partir de diferentes ejercicios, sobre el camino de la escritura.

CONCURSO DÍA DEL LIBRO

Las celebraciones se completarán con el Concurso del Día del Libro. A través de cuatro pistas, proporcionadas semanalmente en las redes sociales de la Biblioteca, los lectores adultos han tenido que averiguar los nombres de cuatro grandes escritores y escritoras de la literatura en lengua española. De igual manera, los niños han debido descubrir el nombre de personajes muy conocidos de libros infantiles y la famosa casita dónde viven.

El día 21 de abril se efectuará el sorteo de cuatro lotes de libros para cuatro acertantes infantiles y de tres lotes de libros para tres acertantes adultos.