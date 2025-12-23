Las bibliotecas municipales abulenses suman más de 700 nuevos usuarios este año

ÁVILA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 700 nuevos usuarios han incorporado las bibliotecas municipales de Ávila a lo largo de 2025, un ejercicio que cerrará con más de 13.000 personas inscritas en estos espacios culturales de titularidad municipal, como son la Posada de la Feria, José Jiménez Lozano y Olegario González de Cardedal.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha visitado este martes uno de los cuentacuentos incluidos en esta programación, celebrado en la biblioteca Posada de la Feria, a cargo de Cuentacris y bajo el título 'Toc, toc, toc* ¿Quién es? Cuentos de Navidad y cuentos de invierno'.

La visita ha servido para poner en valor el uso creciente de las bibliotecas municipales y la respuesta del público a las propuestas culturales y educativas que se han venido desarrollando en estos espacios.

En este contexto, cerca de 600 personas han participado hasta el momento en las actividades organizadas en las tres bibliotecas, que además a lo largo de las últimas semanas han celebrado cuentacuentos, talleres y actividades de encuadernación, unas propuestas que se completarán con nuevas sesiones durante el periodo navideño no lectivo.

En concreto, la actividad de cuentacuentos, recomendada para mayores de 4 años, se realizará el 30 de diciembre en la biblioteca José Jiménez Lozano, a las 12 horas, con el título '¡Que viene la loba! Cuentos de Navidad y cuentos de invierno', mientras que el 2 de enero, a la misma hora, tendrá lugar en la biblioteca Olegario González de Cardedal el cuentacuentos 'La estrella de Laura. Cuentos de Navidad y cuentos de invierno'.

La programación navideña se completará con un taller de cajas infantiles, que correrá a cargo de Sara Mañoso y se celebrará el 26 de diciembre, en la biblioteca Posada de la Feria, a partir de las 12 horas.

De carácter gratuito y con una duración de una hora, el taller estará dirigido a una veintena de participantes, de entre 8 y 14 años, y requerirá inscripción previa en la propia biblioteca.

Durante la visita, el regidor ha invitado a la ciudadanía a participar en las actividades que se desarrollan en estos espacios y a visitar y conocer las bibliotecas municipales, que ponen a disposición de los usuarios un fondo bibliográfico de más de 80.000 elementos.

Este fondo está compuesto por más de 60.500 ejemplares en formato papel, cerca de 14.000 materiales audiovisuales y multimedia y 20 dispositivos electrónicos.

En el último año, además, las bibliotecas municipales han registrado más de 54.000 préstamos y han superado las 73.700 consultas de materiales.