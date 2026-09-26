BIKI crece más de un 17% entre los universitarios de Valladolid y supera los 110.000 kilómetros durante este año - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El uso de BIKI entre la comunidad universitaria de Valladolid ha crecido más de un 17 por ciento en lo que va de año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, con más de 4.000 viajes mensuales de media en las dos estaciones más representativas de la Universidad de Valladolid (UVA) y más de 1.000 usos al mes en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

El Servicio Público de Bicicleta de Valladolid ha reforzado su colaboración con la UVA y la UEMC para fomentar entre estudiantes, profesorado y personal universitario el uso de la bicicleta y otros hábitos de movilidad sostenible.

De esta forma, BIKI ha instalado puntos informativos en ambos centros para dar a conocer el servicio, resolver dudas y facilitar que los nuevos alumnos incorporen la bicicleta a sus desplazamientos cotidianos.

Los datos correspondientes a las tres estaciones vinculadas directamente con las universidades --Campus Miguel Delibes, Facultad de Ciencias Económicas y carretera de Segovia-UEMC-- reflejan que desde comienzos de año se han realizado más de 110.000 kilómetros en BIKI, de los que 54.800 tuvieron su origen en una universidad y unos 58.000 tuvieron como destino alguno de estos puntos, una distancia equivalente, según el servicio, a casi tres vueltas al mundo.

Como novedad este curso, BIKI participa junto al proyecto europeo SPINE en la iniciativa 'Green Days', que busca implicar al alumnado en la movilidad sostenible mediante una aplicación móvil, según ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los estudiantes pueden contabilizar como 'días verdes' aquellas jornadas en las que realizan sus desplazamientos cotidianos utilizando medios de transporte sostenibles, como la bicicleta o el autobús.

La iniciativa se enmarca en la colaboración que BIKI mantiene con la comunidad universitaria desde hace tres cursos académicos y que pretende fomentar la incorporación de hábitos de movilidad sostenible entre las nuevas generaciones.

Las estaciones situadas en las áreas universitarias han registrado un crecimiento sostenido de los usos y desplazamientos, en paralelo al incremento de los viajes en autobús hacia los campus.