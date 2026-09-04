Biki refuerza su operativo durante las fiestas de Valladolid y lanza una suscripción de un año a un euro en septiembre

Pañoletas de las fiestas de Valladolid en las bicicletas de Biki. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de préstamo de bicicletas de Valladolid Biki reforzará su operativo con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo y aprovecha septiembre y lanza una promoción para que más personas puedan descubrir el servicio con una suscripción para bicicletas mecánicas a 1 euro que se podrá realizar a lo largo de este mes.

En concreto, Biki ha preparado un importante dispositivo especial con el objetivo de responder al incremento de la demanda previsto durante estos días y ofrecer a la ciudadanía la mejor alternativa para desplazarse de forma rápida, cómoda y saludable por la ciudad, han infromado a Europa Press fuentes municipales.

Como punto neurálgico de la actividad festiva, la estación de Plaza Poniente contará con un refuerzo específico y permanente durante los momentos de mayor demanda y con el objetivo de garantizar disponibilidad o lugar para dejar la Biki en los viajes con origen o destino el centro de la ciudad. Para ello, la estación de Poniente es el lugar elegido para que cualquier persona tenga una alternativa específica garantizada.

Además, esta estación contará de personal dedicado en exclusiva de forma presencial en este punto estratégico para atender directamente a las personas usuarias, resolver dudas, facilitar información y supervisar el funcionamiento de la misma. Este equipo trabajará para garantizar en todo momento la disponibilidad de bicicletas y de espacios libres para su devolución para mejorar la experiencia de uso en una de las estaciones más utilizadas durante las fiestas.

Este dispositivo especial se complementa además con un refuerzo general de personal durante todo el periodo festivo, aumentando los recursos destinados a redistribución de bicicletas, atención a las personas usuarias y seguimiento de la operativa.

Este esfuerzo responde al compromiso de todo el equipo humano de Biki, que durante estos días trabajará de forma coordinada para garantizar un servicio fiable, eficiente y adaptado a las necesidades de movilidad que generan las fiestas.

Por otro lado, con motivo de la celebración del espectáculo de drones programado para el sábado 5 de septiembre, Biki ampliará el funcionamiento de la estación temporal ubicada en el entorno del Estadio José Zorrilla hasta la finalización del evento.

Con esta medida se pretende facilitar los desplazamientos de asistencia y retorno, ofreciendo una alternativa sostenible y eficiente para acceder al espectáculo y regresar posteriormente a distintos puntos de la ciudad.

Además, con motivo de las fiestas, durante estos días algunas bicicletas Biki lucirán vinilos especiales inspirados en la celebración como guiño a una de las semanas más importantes para Valladolid y, como pistoletazo de salida, varias bicicletas amanecerán además con las tradicionales pañoletas de fiestas, una acción simbólica con la que BIKI quiere compartir el espíritu festivo con la ciudadanía.

Las primeras personas usuarias que las encuentren podrán conservar estas pañoletas como recuerdo conmemorativo de las Fiestas de Valladolid 2026.

Además, en el inicio de las Fiestas de Valladolid, como el año pasado, Biki vuelve a poner en marcha su promoción especial de suscripción por solo 1 euro hasta final del mes de septiembre, una iniciativa diseñada para facilitar que más personas puedan desplazarse de forma cómoda, rápida y sostenible entre los distintos espacios festivos.

La promoción busca acercar el servicio tanto a usuarios ocasionales como a aquellas personas que quieran probar Biki por primera vez durante estos días con el fin de convertir la bicicleta pública en una alternativa práctica para acceder a conciertos, actividades culturales, zonas de restauración y principales enclaves festivos de la ciudad.