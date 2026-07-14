Binter lanza billetes para volar entre Valladolid y Canarias desde 95 euros el trayecto

Archivo - Economía.- Binter quiere ganarse un hueco entre el viajero peninsular con sus nuevas rutas a Madrid - BINTER - Archivo

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Binter lanza un nuevo 'Bintazo' que permitirá adquirir, hasta el 27 de julio, billetes a precios reducidos desde 95 euros el trayecto para viajar entre Valladolid y Canarias del 1 de octubre al 31 de marzo de 2027.

Estas tarifas se aplican cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter, que mantiene en esta ruta una de sus características, llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos interinsulares en conexión.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía, bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.