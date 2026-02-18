Binter pone a la venta hasta el 2 de marzo billetes de Valladolid a Canarias desde 95 euros

Archivo - Un avión de la compañía canaria Binter. - BINTER - Archivo

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Binter pondrá a la venta hasta el 2 de marzo billetes para volar de Valladolid a Canarias del 8 de abril al 15 de junio a partir de 95 euros, han informado a Europa Press fuentes de la empresa.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 95 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o en Tenerife.

Los pasajeros de estos vuelos viajarán en los aviones Embraer E195-E2 en los vuelos entre Valladolid y Canarias, que se programan cuatro días a la semana, concretamente los miércoles y sábados con el aeropuerto de Tenerife Norte y los lunes y jueves con Gran Canaria.

Además, la aerolínea mantiene en esta ruta una de sus características, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago.

Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía como la web bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos, ha añadido la empresa.