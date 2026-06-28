Blanco aboga por trabajo conjunto para ayudar a las empresas a ser "competitivas" y "generar oportunidades"

ZAMORA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha abogado por el trabajo "conjunto" para ayudar a las empresas a ser "competitivas" y "generar oportunidades" en la provincia de Zamora y en Castilla y León.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto de entrega de los 38 Premios Mercurio/Vulcano y Medallas a la dedicación empresarial y lealtad a la empresa organizados por la Cámara de Comercio de Zamora.

En el Teatro Ramos Carrión, Blanco ha felicitado a los galardonados y ha puesto en valor a los empresarios que "hacen crecer Zamora", así como ha llamado a trabajar de forma "conjunta" para ayudar a las empresas y autónomos que intentan "progresar día a día".

En este sentido, ha abogado por medidas concretas como la simplificación administrativa o ayudas directas como la cuota cero para autónomos en los primeros 24 meses en algunos casos o respaldo para poder abrir un negocio.

También ha incidido en la importancia de "apostar por la innovación" y ayudas a las transformación tecnológica, de manera que las empresas, sobre todo los comercios, puedan ser competitivos, internacionalizar y también "atraer capital extranjero".

"Esos son los objetivos que nos marcamos desde la Junta de Castilla y León, el seguir apoyando a nuestras empresas, el seguir apoyando a nuestros autónomos, el seguir generando oportunidades en Zamora y en Castilla y León", ha aseverado.

Por otro lado, ha manifestado su "pésame" personal y de parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la familia de Herminio Ramons, cronista oficial de Zamora, quien ha fallecido este domingo.