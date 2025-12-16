Blanco asegura que la Junta está trabajando para adaptar el copago en Depedencia tras la sentencia del Supremo

BURGOS 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado que la Administración regional está trabajando en la actualidad en la modificación de la normativa sobre el copago en el sistema de Dependencia, para los grandes dependiente, después de una sentencia del Tribunal Supremo sobre el decreto de precios públicos.

Blanco ha aclarado que dicha resolución "no condena a la Junta de Castilla y León por una mala gestión", como sostiene el PSOE, que defenderá este miércoles en el pleno de las Cortes una PNL en la que insta a la Junta a adaptar el decreto a la sentencia del Supremo.

Al respecto, Isabel Blanco ha afirmado que la resolución del Tribunal Supremo establece "un criterio jurídico" sobre la naturaleza del copago y por tanto "necesario" para adaptarse a la sentencia.

No obstante, dado que la legislatura "está a punto de finalizar" -con el último pleno esye miércoles y jueves-, la reforma legislativa deberá abordarse en la próxima legislatura.

En cualquier caso, la sentencia "se ha cumplido" en la paralización temporal del copago como en el "compromiso de adaptar la normativa", ha afirmado Isabel Blanco, quien ha asegurado que su alcance se limita "únicamente a las personas con grado 3 de dependencia" que residen en centros residenciales.

Asimismo, la consejera ha aclarado que ese copago se aplicaba "mediante precios públicos", avalado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL) de Castilla y León. Sin embargo, existían otras sentencias discordantes, como la del TSJ de Valencia, que consideraba que debía articularse como una tasa. El Tribunal Supremo unificaba doctrina y determinaba determinado que el copago debe configurarse como una tasa y no como un precio público.