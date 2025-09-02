Blanco considera la quita de deuda una "cesión a los independentistas" con la que CyL se ve "discriminada"

Archivo - La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en rueda de prensa - JCYL - Archivo

BURGOS, (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha señalado que la quita deuda es una "cesión" del Gobierno de Pedro Sánchez "a sus socios independentistas" y ha advertido de que con ella Castilla y León se ve "discriminada".

Blanco ha realizado estas declaraciones en Burgos en una visita que ha realizado este martes, 2 de septiembre, al servicio de Mediación Castilla y León (Mediacyl), donde ha avisado de que la intención de Sánchez con la quita de la deuda "es complacer a sus socios y seguir en la Moncloa".

La también consejera de Familia ha incidido en que el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, aprobado este martes por el Gobierno, "va en detrimento de comunidades como Castilla y León", que "siempre ha sido una región cumplidora" con sus obligaciones, y por el contrario, con ella Sánchez premia con "concesiones permanentes" a los independentistas.