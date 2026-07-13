Blanco cree que elevar Vivienda, Demografía o Igualdad a la Vicepresidencia refleja los principales desafíos de la CCAA

Comparecneica de la Vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco Llamas - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha defendido ante la Comisión de Presidencia de las Cortes que elevar la competencias de Vivienda, Demografía o Igualdad al rango de la Vicepresidencia Segunda refleja que éstos son los principales "desafíos" del Gobierno autonómico.

En su comparecencia de legislatura para exponer sus compromisos para los próximos cuatro años, ha asegurado que esta configuración competencial "responde únicamente a una decisión organizativa, sino que es, en sí misma, una expresión de la voluntad política de este Gobierno".

Blanco ha justificado que la nueva estructura del Gobierno con una Vicepresidencia sin cartera pero sí con competencias busca "situar en el máximo nivel de responsabilidad aquellas políticas que son estratégicas para el desarrollo y la cohesión de Castilla y León y, al mismo tiempo, tienen una incidencia directa en la vida de las personas, en sus oportunidades y en su calidad de vida".

A su juicio, la remodelación institucional "supone reconocer que el acceso a la vivienda, el reto demográfico, la ordenación del territorio, la igualdad de oportunidades y la protección civil forman parte de los principales desafíos de la Comunidad y exigen una respuesta coordinada y transversal".

Finalmente, ha reiterado que el nuevo diseño dota a estas materias de una "elevación del rango institucional" que plasma la prioridad que el Ejecutivo de Castilla y León concede a dichas competencias. Se trata de una Vicepresidencia que, según ha concluido, "aportará capacidad de impulso, coordinación, transversalidad y visión estratégica para integrar la acción de todas las áreas implicadas, porque los grandes retos de la Comunidad han de afrontarse mediante una acción de gobierno coherente, transversal y centrado en las personas".