Blanco defiende el "compromiso irrenunciable" de la Junta en la lucha contra la violencia machista

Asegura que "no hay ninguna polémica en este sentido, más allá de la que quiera generar la ministra precisamente"

TUDELA DE DUERO (VALLADOLID), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, ha defendido el "compromiso irrenunciable" del Gobierno autonómico en la lucha contra la violencia machista, al tiempo que ha señalado que la Administración no ha recibido la carta remitida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para solicitar la revisión e impugnación del Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal aprobado el pasado 28 de mayo por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA).

Durante la entrega de las llaves de 17 viviendas de promoción pública en Tudela de Duero (Valladolid), Blanco ha defendido que la Junta ha incrementado durante los últimos años los recursos destinados a las mujeres víctimas de violencia machista, entre ellos las casas de acogida, los centros de emergencia y los diferentes recursos habitacionales.

En este sentido, ha señalado que el sistema de servicios sociales "tiene que ser la puerta de entrada para todas las mujeres que lo necesiten, pero también la puerta de salida para normalizar su vida, para encontrar un trabajo, para encontrar una vivienda", por lo que ha reiterado el compromiso del Gobierno autonómico con la lucha contra la violencia machista.

Respecto al Ayuntamiento de Valladolid, ha recordado que el alcalde, Jesús Julio Carnero, como responsable de la empresa municipal de vivienda, ya ha dado explicaciones y ha reiterado que "ninguna mujer que lo necesite se va a quedar sin recurso habitacional".

Por ello, ha considerado que "no hay ninguna polémica en este sentido, más allá de la que quiera generar la ministra precisamente".