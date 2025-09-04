Blanco destaca el aumento de los itinerarios de inserción sociolaboral para personas con discapacidad en CyL

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la inauguración de la exposición colectiva con motivo del 25 aniversario del 'Taller Prelaboral Pinoduero' - JCYL

La vicepresidenta de la Junta inaugura la exposición colectiva con motivo del 25 aniversario del 'Taller Prelaboral Pinoduero'

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado que el Ejecutivo autonómico va a incrementar, a través del Fondo Social Europeo los itinerarios de inserción sociolaboral en la Comunidad para "diversificarlos, que sean más participativos y puedan llegar a más personas".

La titular de Familia ha participado este jueves en la inauguración de la exposición colectiva con motivo del 25 aniversario del 'Taller Prelaboral Pinoduero' de Salud Mental de la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, un recurso especializado en la atención de personas con enfermedad mental grave y prolongada en edad laboral de la mancomunidad de Pinoduero.

En su intervención, ha detallado que el año pasado fueron 4.639 las personas con discapacidad que participaron en estos itinerarios, de las que 1.432 se han insertado laboralmente.

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico también ha destacado que Castilla y León es líder en atención a las personas mayores, a los dependientes, a las personas con discapacidad y en la prestación de servicios sociales.

Todo ello, ha remarcado, es posible a través de la colaboración que existe en una Comunidad "eminentemente rural" donde las diputaciones juegan un "papel fundamental" para poder llevar esos servicios al territorio con actuaciones como esta red rural integrada de apoyo a las personas con discapacidad.

Tras los discursos y la visita a la exposición, la vicepresidenta ha entregado un reconocimiento a los artistas participantes en la muestra.

25 AÑOS DE LA ENTIDAD

Precisamente, ha explicado que se celebran los 25 años de la entidad con esta exposición que da respuesta al compromiso que tiene la Junta con las más de 26.000 personas que en Castilla y León tienen alguna discapacidad para mejorar su día a día.

"Trabajamos por insertar a estas personas en el ámbito laboral para que puedan cumplir sus proyectos y sueños, todo ello con el objetivo de que desarrollen su proyecto de vida", ha incidido la titular de Familia.