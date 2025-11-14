Blanco destaca el compromiso de la Junta en "avanzar y transformar los servicios sociales para darles visibilidad"

SALAMANCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado este viernes en Salamanca el compromiso de la Junta en "avanzar y transformar los servicios sociales para darles visibilidad y relevancia y ponerlos en el lugar que les corresponde".

Blanco ha subrayado que una de las prioridades del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco "ha sido, es y será atender a las personas con las nuevas tecnologías, atenderlas en su domicilio, atenderlas en las residencias, generar empleo, apostar por su calidad de vida y sobre todo también generar oportunidades, en este caso, en Castilla y León".

La vicepresidenta de la Junta ha participado en el Foro de Servicios Sociales 'Retos tecnológicos para el cuidado de las personas', organizado por La Gaceta de Salamanca donde ha recordado cómo los servicios sociales de Castilla y León son "referente a nivel nacional e internacional" como reconocen "distintos indicadores", además de añadir que son "una de las prioridades del Gobierno del presidente Mañueco".

Blanco ha recordado, al respecto, que la apuesta por el cuidado de las personas dependientes, mayores y con discapacidad se pone de manifiesto con los presupuestos que han presentado para 2026: "En el caso de la Consejería, 1.524 millones. Por primera vez superamos la barrera de los 1.000 millones en atención a las personas mayores, dependientes o con discapacidad. Eso significa que son más de tres millones de euros al día lo que se destina a la atención de estas personas".

Los servicios sociales han sufrido "una gran transformación tecnológica" en estos años con las propias vías de acceso de los usuarios a los distintos servicios "con 4.400 entidades, 2.100 centros, más de 5.700 servicios a un clic".

Pero además, esto viene de la mano de la inclusión de las nuevas tecnologías. "En el día a día de las personas mayores como la teleasistencia avanzada gratuita, la introducción de los robots sociales, de las estaciones de telemedicina, de los andadores, de los inodoros o de las ayudas para las camas que van a formar parte de los hogares", ha finalizado Blanco.