Blanco destaca la Gala VinoInfluencers como una "ventana inigualable" para dar a conocer el potencial turístico de CyL

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha reivindicado la II Gala VinoInfluencers World Awards que se celebra en Valladolid como una "ventana inigualable al exterior" para dar a conocer el potencial turístico de la Comunidad.

"El año pasado la gala tuvo 60 millones de visualizaciones en algún momento de 55 países diferentes", ha remarcado Blanco en declaraciones a los medios en el marco de la clausura de la gala, donde ha explicado que este tipo de eventos tienen como objetivo "dar a conocer lo mucho y bueno que hay en la Comunidad".

Por todo ello, ha resaltado la intención del Ejecutivo autonómico de seguir apostando por las campañas de turismo y por los espacios naturales de la Comunidad que están "muy vivos y que hay que venir a verlos, a probarlos y a conocerlos".

En este sentido, ha asegurado que hay tres razones para visitar Castilla y León, la primera de ellas es su inmenso patrimonio arquitectónico y cultural que tenemos en Castilla y León; la segunda razón es su "rica gastronomía y el enoturismo", y la tercera razón es la "emocional" tras la reciente oleada de incendios.

Por esta razón, ha invitado a visitar Castilla y León para conocer sus parajes naturales, recorrer sus rutas del vino y apreciar el sabor que da la tierra. Precisamente, ha destacado que estas galas son las "mejores campañas que se pueden realizar para dar a conocer la Comunidad".