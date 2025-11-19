Blanco desvincula a la Junta de la situación en Zambrana: "Hemos puesto más dinero para seguridad y mejoras laborales"

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha desvinculado a la Junta de la situación que se vive en el Centro de Menores Zambrana de Valladolid para apuntar que deben ser los trabajadores y la empresa adjudicataria los que se reúnan.

Minutos antes de inaugurar la jornada 'Conociendo la salud cuidadosamente' organizada por la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León (Poicyl) y preguntada por las movilizaciones que van a llevar a cabo el Comité de Empresa ante las últimas agresiones sufridas por parte de los internos, la también vicepresidenta ha incidido en que se trata de una "relación entre trabajadores y la empresa".

"Nosotros lo que hemos hecho es incrementar significativamente el presupuesto de ese contrato para aumentar el personal, las medidas de seguridad y para mejorar las condiciones laborales. Ahora mismo están negociando los calendarios laborales entre los trabajadores y la empresa y son ellos los que se tienen que reunir", ha argumentado.

Blanco ha insistido en que la empresa que tiene la gestión del centro --ADIS Meridianos-- está "aplicando la ley" y que el Ejecutivo autonómico ha puesto "encima de la mesa más presupuesto siempre pensando en la atención a los menores". "Son ellos los que se tienen que sentar a negociar esos calendarios laborales porque es una relación entre los empleados y la empresa", ha zanjado.