Blanco ensalza la tecnología como herramienta que "conecta" la rentabilidad empresarial con la responsabilidad social

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la inauguración del foro nacional 'Salud y bienestar. Innovación saludable: Ciencia, tecnología y personas'. - EUROPA PRESS

ZAMORA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado este martes, 23 de septiembre, la apuesta de la Junta por la innovación tecnológica que sirve de "herramienta" que "conecta" la rentabilidad empresarial con la responsabilidad social.

Así lo ha destacado en la inauguración del foro nacional 'Salud y bienestar. Innovación saludable: Ciencia, tecnología y personas', organizado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) y la Red de Centros Tecnológicos de la Comunidad.

En esta cita, que se enmarca en el programa 'Centr@tec4' sobre capacitación, transferencia de conocimiento y apoyo a la I+D+i en el sector privado, a través del cual la Junta ha invertido 7,5 millones de euros para asesorar a más de 1.000 empresas, la vicepresidenta ha subrayado que la innovación saludable va más allá de la introducción de una solución o un producto tecnológico, pues destaca el propósito, como es el de "mejorar la calidad de vida de las personas".

Por ello, ha añadido que, en este foro nacional, "se habla de la tecnología no como un fin en sí misma, sino como una herramienta para fraguar empresas más fuertes y eficientes, pero también más humanas, ya que conecta la rentabilidad empresarial con la responsabilidad social".

Blanco ha apostillado que, en la comparativa nacional, Castilla y León se encuentra entre las regiones que más recursos destinan a la dependencia y a la aplicación de la innovación a los cuidados.

Asimismo, ha puesto en valor que uno de los objetivos principales del foro es analizar los retos de la denominada 'Iniciativa emblemática de salud de Castilla y León', integrada en la Estrategia de investigación e innovación para una especialización inteligente - RIS3 2021-2027, cuya meta es transformar tecnológicamente los servicios sociosanitarios autonómicos.

"La Junta ha avanzado firmemente en la conformación de un ecosistema innovador en el ámbito de la salud y la atención sociosanitaria que resulte de combinar tres pilares básicos: ciencia y tecnología, empresa y personas, mediante el cual se puedan promover proyectos para hacer frente a los desafíos sociales y demográficos", ha asegurado la vicepresidenta.

Al respecto, ha incidido en que "el medio es la innovación social y el fin es facilitar la transferencia de conocimiento entre los profesionales sanitarios, la digitalización del sistema de cuidados y la generación de soluciones avanzadas en el sector del envejecimiento activo, con las miras puestas, sobre todo, en las zonas rurales más despobladas y dispersas".

"MÁS ALLÁ DE LOS CUIDADOS"

Sin embargo, ha continuado la consejera, la Junta "va más allá de los propios cuidados y también ha impulsado el uso de la tecnología en la promoción del envejecimiento activo y la lucha de la soledad no deseada".

Por ejemplo, el concurrido 'Programa Interuniversitario de la Experiencia' cuenta con una modalidad por internet para llegar a cualquier rincón de la Comunidad, ha aseverado.

Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está instalando 1.200 pantallas interactivas de 75 pulgadas en los centros de día y en los locales de las asociaciones de jubilados y pensionistas para que las personas mayores puedan realizar actividades físicas y cognitivas y también facilitar sus relaciones sociales, ha señalado.

Este proceso de digitalización también llega al 'Club de los 60' a través de una línea telefónica de información basada en Inteligencia Artificial.

Además, la Junta también ha dotado el centro tecnológico 'La Aldehuela' de Zamora, impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con la colaboración del Clúster Sivi, donde confluye una representación de todos los actores indispensables para desarrollar soluciones innovadoras y generar un ecosistema productivo y eficiente.

Otra acción es el "escaparate de relevancia mundial para expertos y empresas" que supone la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados (Fitecu), un "referente" fuera de las fronteras de Castilla y León y de España. Esta cita ha celebrado por el momento dos ediciones y tiene prevista una tercera en Zamora en 2027, ha avanzado la vicepresidenta.