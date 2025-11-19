Blanco hace suyas las palabras de Mañueco y Carriedo y pide a la oposición que rectifique y apoye las cuentas

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha mantenido el argumento del Ejecutivo autonómico y ha pedido a la oposición "rectificar" y "apoyar" el proyecto de presupuestos porque "apuestan por las personas".

Minutos antes de inaugurar en Valladolid la jornada 'Conociendo la salud cuidadosamente' organizada por la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León (Poicyl) y preguntada por si la Junta se había planteado retirar el proyecto después de que todos los grupos de la oposición hayan registrado una enmienda a la totalidad, la también vicepresidenta se ha referido a los mensajes "transmitidos estos días tanto por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, como del consejero y portavoz, Carlos Fernández Carriedo" de que son unos "buenos presupuestos que apuestan por las personas".

"Más de 15.700 millones de euros, 5.000 para sanidad, 3.000 para educación, 1.500 para servicios sociales para las políticas, que estamos viendo que ayudan en el día a día a las personas de Castilla y León", ha recordado.

De ahí que haya reiterado también en su petición a los grupos de que "aparten cálculos electoralistas, rectifiquen, retiren la enmienda a la totalidad y apoyen los presupuestos".