Blanco (PSOE) exige al PP explicaciones y "asumir responsabilidades" por la adjudicación de una VPO a una concejala

PALENCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE por Palencia a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Blanco, ha exigido al PP "transparencia, explicaciones y asumir responsabilidades", sobre la adjudicación de una vivienda de protección oficial (VPO) a la concejala 'popular' en el Ayuntamiento de la capital palentina, Laura Lombraña.

Al respecto, Blanco ha pedido una investigación sobre estos hechos que se han conocido este martes y ha insistido en que la Junta "debe garantizar que se cumpla la normativa vigente desde 2013, que obliga a realizar un sorteo en promociones de vivienda protegida".

"Si estos requisitos no se han cumplido, la ciudadanía tiene derecho a explicaciones claras e inmediatas", ha exigido el cabeza de lista del PSOE por Palencia, quien ha aseverado que las viviendas protegidas deben destinarse "única y exclusivamente a quienes las necesitan", para que cumplan su función.

Además, Miguel Ángel Blanco ha pedido "ejemplaridad" a los cargos públicos, "para que la ciudadanía" no le "siga viendo como unos privilegiados".

En este sentido, Miguel Ángel Blanco ha sentenciado que cuando no se actúa de manera ejemplar, "se deben asumir responsabilidades".