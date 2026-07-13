Blanco: "Quiero proclamar con absoluta claridad nuestro firme compromiso con la lucha contra la violencia machista"

La vicepresidencia segunda, Isabel Blanco Llamas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha insistido en su comparecencia para detallar los compromisos del Gobierno formado por PP y Vox para los próximos cuatro años su compromiso con la lucha contra la violencia machista. "Quiero proclamar con absoluta claridad nuestro firme compromiso con la lucha contra la violencia machista", ha defendido.

Durante su intervención ante la Comisión de Presidencia de las Cortes ha destacado la prioridad del Ejecutivo autonómico por avanzar hacia una igualdad "real y efectiva entre mujeres y hombres", además de "consolidar" las medidas de protección para las víctimas de la violencia machista.

Para ello, ha detallado una intensificación de los recursos de la Red de Atención Integral que incluirá la incorporación de viviendas colaborativas como alojamiento seguro tras los recursos de emergencia, el refuerzo de la protección psicológica infantil ante la violencia vicaria y la creación de respuestas específicas frente a la violencia digital en entornos virtuales.

Blanco Llamas ha señalado que la igualdad de oportunidades se mantiene como un "desafío prioritario", al tiempo que ha señalado que una de las maneras de afrontarlo es el empleo, un punto en el que ha anunciado el refuerzo de los programas para la promoción profesional femenina y el acceso a puestos de responsabilidad, junto con el apoyo a la primera contratación de mujeres jóvenes en sectores con presencia insuficiente.