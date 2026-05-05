Blanco reclama al Gobierno "cumplir" con la atención a dependientes y recuerda que CyL es "referente" en estos servicios

Archivo - La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en una imagen de archivo. - CORTES - Archivo

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades en funciones, Isabel Blanco, ha reclamado al Gobierno que "cumpla" con su parte de financiación en la atención a la dependencia al tiempo que ha recordado que Castilla y León es "referente" a nivel nacional en la prestación de estos servicios.

Blanco ha respondido así a las críticas de CCOO sobre la tendencia que, a su juicio, hay en la Comunidad hacia un modelo "low cost" y que han expresado hoy durante una concentración en Valladolid y donde también han exigido al Estado y a las autonomías aumentar hasta el dos por ciento del Producto Interior Bruto el dinero destinado a dependencia.

"Estamos totalmente de acuerdo en que exijan al Estado más financiación. La ley de dependencia actual del año 2005 dice que la comunidad tiene que poner el 50 por ciento y el Estado el otro 50 por ciento. Y el Estado no está cumpliendo con su parte. Ahí están los datos totalmente transparentes, con los certificados oficiales. Esa parte la está asumiendo la Junta, así nosotros también le reclamamos al Estado que ponga la parte de la atención a la dependencia que le corresponde", ha argumentado.

En este contexto, la también vicepresidenta en funciones ha recordado que Castilla y León es una comunidad "referente" en la atención a las personas mayores. "No tenemos lista de espera, somos la comunidad que más plazas residenciales financiadas con fondos públicos tiene. Apostamos por la profesionalización de los servicios, especialmente en nuestro mundo rural", ha enumerado.

Blanco ha mostrado su compromiso de seguir en esa línea, algo que llevan haciendo "mucho tiempo", ha subrayado para reiterar que el Estado debe asumir las "responsabilidades" establecidas por Ley.

"Entendemos que Comisiones Obreras se ha manifestado aquí en la Gerencia de Servicios Sociales y esta misma reivindicación la trasladará a la delegación del Gobierno en este caso, ya que es el Estado el que establece los ratios, ya que es el Estado el que además está redactando una nueva ley de atención de la dependencia, ya que es el Estado, el Gobierno del señor Sánchez, el que no está cumpliendo en este caso con Castilla y León", ha finalizado.