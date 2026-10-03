Blanco reivindica el "trabajo incansable" de la Guardia Civil de Zamora y la labor de personas voluntarias

La vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco, en el acto de entrega de los Premios San Atilano 2026, celebrado en el Seminario Diocesano San Atilano de Zamora. - JCYL

ZAMORA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha destacado este sábado el "trabajo incansable" de la Guardia Civil de Zamora por garantizar la seguridad en la provincia y el papel de los voluntarios en programas sociales y culturales.

Lo ha hecho durante su participación en el acto de entrega de los Premios San Atilano 2026, celebrado en el Seminario Diocesano San Atilano de Zamora por la Diócesis.

Los reconocimientos se han concedido este año en la categoría social al teniente coronel Héctor David Pulido García, quien ejerció como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, y en la categoría eclesial, al personal del Programa de Apertura de Monumentos.

Para Pulido ha tenido Blanco unas palabras especiales. "Ha estado con nosotros desde 2020, en la pandemia, en los incendios y en momentos muy importantes para la ciudad. Zamora va a echarle de menos", ha puntualizado, para incidir en que con este galardón al teniente coronel se "premia también el trabajo incansable" de la Guardia Civil, cuyos miembros "siempre están cuando se los necesita y dónde se los necesita".

La vicepresidenta segunda de la Junta también ha subrayado, por otro lado, la "importante labor" de los voluntarios del Programa de Apertura de Monumentos, quienes trabajan para *enseñar y mantener el patrimonio, para abrir las iglesias y mostrar la riqueza cultural y arquitectónica de Zamora".