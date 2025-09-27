Blanco sitúa la provincia de Palencia como "referente" en turismo y destaca la labor "fundamental" de sus alcaldes

Archivo - La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en rueda de prensa - JCYL - Archivo

PALENCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha situado la provincia de Palencia como "referente" en turismo en Castilla y León y España, y ha destacado la labor "fundamental" de los alcaldes para "generar oportunidades" en este territorio.

En declaraciones realizadas en el marco de su participación en el Encuentro de Alcaldes celebrado en Villaluenga de la Vega con motivo del XL Día de la Provincia de Palencia, Blanco, quien ha acudido acompañada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado que los alcaldes son los "protagonistas" de esta jornada.

En este sentido, ha incidido en que en el Encuentro de Alcaldes se reconoce la labora que "realizan todos los días para atende a sus vecinos, estar presentes y, sobre todo, para buscar lo mejro para sus municipios".

"Si Castilla y León tiene una seña de identidad que nos define, es el municipalismo", ha apostillado en este sentido, para incidir en la "labor fundamental" de los regidores, que, a su juicio, deben tener el "apoyo" del resto de administraciones.

Así, ha abogado por impulsar a los alcaldes "para generar oportunidades en este territorio", una tarea que se realiza desde la Junta "trabajando con ellos día a día, escuchando sus demandas y apostando, por ejemplo, por prestar servicios en el territorio", ha apuntado la consejera.

En este contexto, ha recordado que la Junta apuesta en la provincia de Palencia por sectores como la industria o el turismo, "fundamental" y "básico" para la Comunidad, por la proyección exterior, un ámbito en el que considera que la provincia de Palencia juega un papel "referente" con espacios como los yacimientos de La Olmeda y La Tejada, que sirven para "exportar lo mejor" de Castilla y León.