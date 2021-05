Blázquez pide que "entre en la opinión pública" la "triste realidad del quebrantamiento de la libertad religiosa"

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha pedido que "entre en la opinión pública" la "triste realidad" que supone "el quebrantamiento de la libertad religiosa" que, a veces, se da incluso "en forma de persecución".

Así lo ha indicado este jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de la presentación del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021 en el Seminario Diocesano de Valladolid, un acto en el que también han participado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, y el director de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ros.

"Quiero que este encuentro sirva también como expresión de apoyo como hermanos en la fe de aquellos que, en tantos lugares, están padeciendo persecución, marginación, exclusión o una vida muy controlada", ha incidido el arzobispo, ya que dicho informe constata que el 67 por ciento de la población mundial vive en países donde no hay libertad religiosa, donde se discrimina o persigue a los miembros de cualquier religión.

Asimismo, Blázquez ha realizado un llamamiento para que la preocupación acerca de la libertad religiosa configure la opinión pública: "Es curioso que, a veces, ingredientes de este estilo no entran en nuestra opinión pública sino que quedan como que no fueran de interés, bien porque los religiosos lo quieren ocultar o porque no es una causa que entre en el esfuerzo y las aspiraciones de todos".