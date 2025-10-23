Bolaños asegura que el Gobierno "ultima" la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que "verá la luz pronto"

(I-D) El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la presentación del 39º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno ultima una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que "verá la luz pronto" en el Consejo de Ministros y que persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que "los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía".

Así lo ha trasladado el titular de Justicia en el marco de la inauguración del 39 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) que, bajo el título 'El poder judicial en la era digital: inteligencia artificial, democracia y Estado de Derecho', se celebra los días 23 y 24 de octubre en Ávila.

Se trata, ha señalado, de "una reforma también necesaria y más garantista", en la que "un juez de garantías será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal".

Bolaños ha recordado también que se encuentra en tramitación la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Judicial, que "ha superado la enmienda de totalidad y se está trabajando en el Congreso".

Asimismo, ha defendido que el texto "es sin duda un paso adelante para la carrera judicial" y que "solo se puede criticar si no te has leído la reforma".

Entre las novedades, ha destacado la creación de un sistema de becas públicas para acceder a la carrera judicial y fiscal, "para que pueda acceder cualquier persona con independencia de su renta".

Según ha señalado, el 95 por ciento de los aprobados en las últimas promociones "ha necesitado apoyo económico familiar", y con esta medida el Gobierno pretende "blindar por ley las becas", de forma que "no dependa de si el ministro es más progresista o menos progresista".