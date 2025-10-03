Bolaños, sobre el 'caso Begoña Gómez': "Si no fuera la mujer del presidente del Gobierno seguramente no habría ni causa"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el acto de clausura del DATAfórum Justicia 2025, en el Auditorio de León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado este viernes sobre el 'caso Begoña Gómez' que "si no fuera la mujer del presidente del Gobierno seguramente no habría ni causa".

El titular del Ministerio de Justicia se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por las informaciones que aseguran que el juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace un año y medio a Begoña Gómez, ha copiado párrafos de un artículo de una revista jurídica en su último auto sin citar la fuente.

Al respecto, Bolaños ha afirmado que cuando leyó esa parte del auto se sorprendió "porque estaba bien escrita y bien puntuada". "Luego lo entendí todo", ha continuado y ha insistido en que "más allá de la gramática, de la sintaxis y de la ortografía" Begoña Gómez está en este procedimiento judicial "porque es la mujer del presidente del Gobierno".

En este sentido, ha argumentado que si no fuera la mujer de Pedro Sánchez "ni siquiera el sindicato ultraderechista hubiera presentado aquella querella con recortes de prensa".

En este contexto, Félix Bolaños ha reiterado su "confianza absoluta" en el Estado de Derecho y en la justicia. "Estoy convencido que el sistema de recursos de nuestro país pondrá las cosas en su sitio y la verdad se abrirá camino", ha concluido.

Félix Bolaños se ha pronunciado de este modo en el Auditorio Ciudad de León, con motivo de su presencia en el encuentro nacional DATAfórum Justicia 2025, donde ha estado acompañado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, así como por diferentes representantes políticos e institucionales de la provincia leonesa.