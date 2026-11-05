Bolaños defiende la gestión de Puente en Urda y ve como "misión fundamental restaurar la confianza" en la alta velocidad

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en León.- Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la gestión realizada por el exministro Óscar Puente en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), al tiempo que considera como "misión fundamental restaurar la confianza en la alta velocidad".

Así lo ha señalado momentos antes de la inauguración de la reunión de directores y directoras de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y de los Institutos Nacionales de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) en León.

El ministro se ha remitido a las palabras de Puente a la hora de analizar la comunicación de su dimisión y cómo la llevó a cabo. "Poco tengo que decir porque, como es lógico, pues no conozco las comunicaciones que se producen entre el presidente del Gobierno y en el ministro de Transportes en aquel momento", ha apostillado.

En este contexto sí que ha calificado de "acto de dignidad, responsabilidad, cercanía y de empatía y respeto a las víctimas" su decisión de dimitir, algo que, a su juicio, demuestra que no todos los políticos "son iguales, ni siempre se hace lo mismo ante circunstancias parecidas".

"Si quieren comparamos con otros casos de otras tragedias y cuáles han sido las actuaciones de los responsables políticos. Creo que está tan a la vista que no es necesario que yo lo explique", ha argumentado para defender la gestión del exministro al asegurar que, en primer lugar, informó "en tiempo real de todos los detalles sobre el accidente", luego organizó con los técnicos medidas que sirvieran "para reforzar las medidas de seguridad y restaurar la confianza en alta velocidad" y, finalmente, "asumió la responsabilidad con su propia dimisión".

ADAMUZ

Cuestionado por las últimas informaciones sobre el accidente de Adamuz sobre la localización, por parte de peritos judiciales, de tres deformaciones en la vía en el tramo del accidente similares a la que provocó la rotura, Bolaños ha insistido en que toda la información se ha aportado "a la jueza instructora".

"Es el momento de la justicia, de la policía judicial y de los técnicos y, por tanto, nosotros desde el Gobierno estamos interesados en que se esclarezcan todas las circunstancias, porque la misión fundamental que en este momento tenemos que es restaurar la confianza en la alta velocidad española y lo tenemos que hacer analizando qué ha ocurrido y también tomando las medidas que sean precisas para que no vuelva a ocurrir", ha señalado.