Un boleto de 14 aciertos validado en Ávila deja un premio de 63.449 euros en La Quiniela

ÁVILA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un boleto de 14 aciertos de La Quiniela validado en Ávila ha resultado agraciado con un premio unitario de 63.449,01 euros en el sorteo correspondiente a la vigesimoprimera jornada de la temporada 2026-2027, celebrado ayer domingo.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado recogido por Europa Press, el boleto ha sido consignado en la Administración de Loterías número 4 de la capital abulense, situada en el número 1 de la avenida Juan Pablo II.

Junto al boleto abulense, en esta categoría han aparecido otros tres acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 21 de Gijón (Asturias), en la número 266 de Madrid y en el Despacho Receptor número 67.335 de Palo Blanco-Llanadas, en Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife).

Al no existir boletos acertantes de Pleno al 15 en esta jornada, el importe destinado a dicha categoría ha generado un bote que se pondrá en juego en una fecha a determinar por Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora ha estado formada por los resultados 2-X-1-X-2-1-1-X-1-1-1-2-2-X, con el 2-M en el Pleno al 15, mientras que la recaudación de la jornada ha ascendido a 1.586.225,25 euros.

Asimismo, en la apuesta Elige8, cuya recaudación ha alcanzado los 59.366,50 euros, han aparecido 49 apuestas acertantes de ocho partidos que percibirán 666,36 euros cada una.