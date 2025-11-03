Bomberos auxilian a un joven tras caerse con la bici en una ladera del parque eólico de Magaz (Palencia)

PALENCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha resultado herido después de caerse con la bicicleta en un camino de difícil acceso en la ladera del parque eólico de Magaz, a un kilómetro al sur de la subestación eléctrica de Palencia, a la altura del kilómetro 7 de la autovía A-67.

Los hechos se han producido a las 09.43 horas, momento en el que el 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

Además se ha activado el centro coordinador de emergencias de la Junta para el seguimiento del incidente y ante la posibilidad de tener que activar medios suplementarios.

En el lugar, los Bomberos de Palencia han accedido hasta el ciclista herido, para evacuarlo hasta el punto en que se hallaba la ambulancia de Emergencias Sanitarias, que le ha trasladado al hospital de Palencia.