Bomberos denuncian la "privatización" del servicio y piden una red profesional en CyL

Actualizado 12/12/2018 12:52:16 CET

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) de Castilla y León ha denunciado la "privatización" del servicio e insta a la Junta a "cumplir la ley", dotar a la Comunidad de una "red profesional" que "garantice" la seguridad en todo el territorio y a "homologar" su categoría a la del Policía Local.

"No se trata de una reivindicación económica, sino de gestión y funcionalidad porque queremos que no haya ciudadanos de primera y segunda dependiendo del territorio en el que se encuentren", ha matizado Mateo de la Viuda, uno de los representantes de la Coordinadora en la que están integradas los diferentes sindicatos de este colectivo, y que ha estado acompañado por Rubén de Lera, David Herrero y Juan Carlos Prieto.

En este sentido, y en declaraciones recogidas por Europa Press, han denunciado la "privatización" que sufre el servicio con intentos "flagrantes como el de Salamanca y León" y con la excepción de Valladolid, donde la "voluntad política" de dos instituciones con "gobiernos de diferentes partidos", permiten una "cobertura profesional total".

En el resto de provincias no se da esta circunstancia por motivos que "debería explicar los políticos", han aseverado para incidir en que se acude a Voluntarios de Extinción de Incendios, que "ni tienen la formación, ni pueden prestar la misma ayuda" que el bombero profesional.

Así, han recordado que en Castilla y León hay una plantilla de 900 bomberos profesionales, lo que supone "un déficit" de 1.600 según la recomendación europea que establece un ratio de uno por cada mil habitantes. No obstante, la Comunidad contabiliza 1.200 voluntarios, que no concurren a su plaza "por concurso de oposición" y que no tienen la categoría de "Agente de la autoridad".