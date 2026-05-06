Bomberos de la Diputación extinguen un incendio en un cuadro eléctrico en el Hipercor de Arroyo (Valladolid)

Intervención de los Bomberos de la Diputación de Valladolid en Hipercor de Arroyo. - BOMBEROS DE LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 6 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Valladolid han extinguido un incendio declarado en un cuadro eléctrico en el Hipercor de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

El fuego se ha originado en un cuadro eléctrico del hipermercado, cerrado con motivo de la festividad que se celebra este miércoles en Arroyo, en torno a las 13.30 horas, cuando se ha dado aviso de que se observaba humo en las instalaciones y se han desplazado hasta el lugar dotaciones de Bomberos de Arroyo y Tordesillas, según han informado a Europa Press fuentes de Diputación.

Los efectivos desplazados al lugar han logrado la "rápida" extinción de las llamas para evitar la propagación a otras zonas del establecimiento, para lo que han contado con la ayuda de personal de mantenimiento del centro para los accesos.

Posteriormente, se ha procedido a la ventilación de las instalaciones, ya que el incendio ha provocado abundante humo en el local.

Se da la circunstancia de que el establecimiento comercial permanece este miércoles con las puertas cerradas al público por ser festivo en la localidad de Arroyo, por lo que no ha habido que lamentar daños personales.