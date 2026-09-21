Bomberos de la Diputación de Segovia se forman en túneles de Guadarrama de la AP-6 y estudian accesos y comunicaciones

Un momento de las pruebas con vehículo en un túnel de la A-6. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia han realizado una primera visita operativa a los túneles de Guadarrama, en la AP-6, para conocer los accesos, comunicaciones y condiciones de seguridad ante posibles emergencias en la infraestructura viaria.

La actividad es parte de la formación continua del servicio para 2026 y se ha centrado en accesibilidad, inspección de recorridos y conocimiento del centro de operaciones y dirección de emergencias. Los túneles, que conectan la provincia con la Comunidad de Madrid, han sido descritos por la Diputación como "infraestructuras clave en la conectividad segoviana".

La jornada se ha centrado en el conocimiento de los accesos y en la comprobación de la accesibilidad de los vehículos de intervención. Para ello, se han desplazado una bomba ligera y tres vehículos auxiliares, entre ellos el vehículo de ventilación táctica, para valorar sobre el terreno las posibilidades de acceso y maniobra, con especial atención a las galerías habilitadas para vehículos, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

Los efectivos han realizado un recorrido circular por los accesos exteriores, desde el entorno del centro de coordinación operativa hasta la boca sur del túnel, ya en la Comunidad de Madrid. Según ha explicado el SPEIS, este reconocimiento permite al personal "identificar de antemano los itinerarios de aproximación, los puntos de concentración de medios, los puntos de control y las características de los accesos", lo que reduce "incertidumbres" ante una posible movilización real.

Asimismo, se han llevado a cabo pruebas de comunicaciones, en el exterior y en el interior de los túneles, para "detectar zonas de sombra o falta de cobertura".

La parte final de la visita se ha desarrollado en el centro de operaciones y dirección de emergencias, donde el personal de la empresa concesionaria ha explicado su sistema habitual de trabajo, los procedimientos diarios y los mecanismos de seguimiento y coordinación de la infraestructura.

Este conocimiento permite al SPEIS comprender las características físicas de los túneles, cómo se gestiona la información y desde dónde se coordina una eventual emergencia.

Esta visita es la primera de tres actividades operativas planteadas con objetivos progresivos y complementarios. La segunda se centrará en comprobar la adaptación y las posibilidades de apoyo del Vehículo de Ventilación Táctica (VVT) del SPEIS en el túnel T-1. Está previsto realizar una prueba controlada con una máquina de humo para observar el comportamiento del sistema y valorar su capacidad de apoyo a la evacuación y al movimiento de humos.

La Diputación ha recordado que este vehículo, dotado con una gran turbina, es pionero en el territorio nacional. En la provincia existen varios túneles, como el de Sepúlveda, y numerosas industrias cuyas características aconsejan que el SPEIS cuente con este tipo de dotación.

La tercera visita consistirá en una prueba con equipos de respiración, en la que se evaluarán los consumos y la progresión por binomios con Equipos de Protección Respiratoria Autónoma. Se prevé realizar, sin humo y en condiciones controladas, un recorrido de ida y vuelta por el T-1 con entrada desde la boca norte.

La práctica permitirá obtener referencias sobre consumos, esfuerzo y sensaciones del personal, así como sobre su adaptación a una progresión prolongada, atendiendo a circunstancias de fuego en el interior y a evacuaciones con baja o nula visibilidad. También se probará el trabajo en un ambiente con alta toxicidad del aire, como el que podría darse en una incidencia con sustancias nocivas o peligrosas.