Los Bomberos de la Diputación de Valladolid reciben un distintivo honorífico por su labor en la dana

Actuación de los bomberos de la Diputación de Valladolid con motivo de la dana en 2024. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Diputación ha recibido un distintivo honorífico por su participación en las labores de salvamento y rescate de la dana.

Este galardón, concedido por el Ministerio del Interior, reconoce la labor a título individual que realizaron 29 efectivos de Bomberos de la institución provincial.

Este reconocimiento se otorga en atención a la participación y al trabajo desarrollado por los servicios de emergencia en los dispositivos activados con motivo de la dana de 2024, han informado a Europa Press fuentes de la Institución provincial.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha mostrado su satisfacción por este reconocimiento, ha recordado que el Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación "siempre está al servicio de los demás" y ha indicado que no es la primera vez que los efectivos de Bomberos colaboran "allí donde se les necesita".

A este respecto, la Diputación ha recordado que colaboraron, entre otros medios materiales y humanos, con una unidad de drones/RPAS (equipo y tres pilotos), dos embarcaciones semirrígidas, un BRP autobomba 4x4 con el equipamiento de dotación, un furgón de transporte de personal y carga, un vehículo todoterreno 4x4, material de rescate acuático sobre lámina de agua, material de rescate técnico en altura, además de un generador eléctrico, bombas de achique y material diverso para ayudar en el epicentro de la catástrofe.

Una ayuda que llegó desde el primer momento para desarrollar todas aquellas tareas que el CECOPI estimara oportunas en las zonas más afectadas por la dana, ha apuntado la Diputación.