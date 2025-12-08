Los bomberos de Ponferrada sofocan un incendio, con sucesivas reigniciones, de un coche microhíbrido

Los bomberos de Ponferrada (León) sofocan el incendio de un vehículo microhíbrido. - SPEIS PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Ponferrada (León), ha sofocado en la madrugada de este lunes el incendio de un vehículo microhíbrido que se encontraba estacionado en la vía pública el cual ha sufrido sucesivas reigniciones, motivo por el cual ha sido depositado durante 48 horas en una balsa de agua para evitar nuevas reproducciones.

Según han informado fuentes de los bomberos, a las 02.04 horas de este lunes una dotación de bomberos, equipada con una autobomba, tuvo que desplazarse a la avenida de Pontevedra de la ciudad berciana tras ser alertada del incendio de un vehículo estacionado.

Las labores de extinción, según señalan, resultaron "especialmente complejas debido a las continuas reigniciones, la presencia de un derrame de gasolina y la posible afectación de las baterías, al tratarse de un vehículo microhíbrido" --que combina un motor de combustión con un pequeño motor eléctrico y una batería de baja capacidad--.

Los trabajos concluyeron a las 03.20 horas después de aproximadamente una hora de intervención.

El turismo fue trasladado a las instalaciones del Servicio de Bomberos, donde permanecerá al menos 48 horas en una balsa de agua --generada mediante una lona-- para evitar reigniciones en la batería.

Las mismas fuentes han destacado que es "la primera vez que el servicio interviene en un incendio con posible afectación de las baterías de un vehículo de este tipo".