Bomberos rescatan a un menor de 14 años que se cayó con la bici por una ladera en Doñinos (Salamanca)

SALAMANCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos tuvieron que rescatar ayer a un menor de 14 años que se cayó por una ladera cuando montaba en la bicicleta en la carretera DSA-504 sentido Florida de Liébana, dentro del término municipal de Doñinos, en Salamanca.

Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se produjeron a las 20.22 horas, momento en el que la sala da aviso a Guardia Civil, Emergencias-Sacyl y Bomberos.

En el lugar, los facultativos atendieron al joven que fue trasladado al hospital.