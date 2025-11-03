Bomberos del SEPEIS intervienen en un incendio en una vivienda de Astorga (León), el segundo en dos días

Bomberos del SEPEIS de la Doiputación de León intervienen en el incendio de una vivienda en Astorga. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la Diputación de León han intervenido en un incendio registrado a última hora del día de ayer en una vivienda de Astorga, el segundo fuego producido en la localidad en dos días.

En el caso del suceso que tuvo lugar ayer, contó con la intervención de los bomberos de los parques de Celada y Valencia de Don Juan, según han informado fuentes de la Diputación de León.

El pasado viernes día 31 un hombre resultó afectado en un fuego que se registró en una vivienda situada en el número 19 de la calle Villafranca de la localidad astorgana.

En ese caso un varón de 46 años tuvo que ser desplazado en helicóptero sanitario al Complejo Asistencial de León.