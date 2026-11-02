Los bomberos trabajan para controlar un aparatoso incendio, sin heridos, en un edificio en Caboalles (León)

Incendio de un edificio de viviendas en El Bierzo, en León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

PONFERRADA (LEÓN), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias dotaciones de bomberos de la Diputación de León, con apoyo de los de Ponferrada, se han desplazado a Caboalles de Abajo para trabajar en las labores de extinción de un incendio declarado en un edificio de cinco plantas, en el que por el momento no han trascendido personas heridas.

Según datos de la Diputación, el aviso se ha recibido a las 03.00 horas de este lunes y el fuego ha afectado a varias plantas del inmueble.

Los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación continúan el trabajo en la zona para controlar la situación y garantizar la seguridad del entorno.