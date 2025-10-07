Un incendio en Saludes de Castroponce (León) afecta a un taller y dos viviendas

LEÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia trabajan para sofocar un incendio que se ha originado este martes en un antiguo taller de muebles que se ha extendido a dos viviendas próximas en la localidad leonesa de Saludes de Castroponce, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Se trata de un incendio que se ha originado en torno a las 17.43 horas en el patio de un taller y posteriormente se ha extendido a una casa que estaba próxima.

Más tarde, la Guardia Civil ha indicado que eran dos las viviendas afectadas y un antiguo taller de muebles, si bien no hay personas heridas.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de León, a los Bomberos de la Diputación de León y también a Medio Ambiente a petición de los bomberos.