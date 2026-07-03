Bomberos de Valladolid intervienen en dos incendios en viviendas y uno en el Centro Obregón

Archivo - Autoescala de los Bomberos de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Valladolid han intervenido en las últimas horas en tres incendios, dos declarados en viviendas y uno más en el Centro Obregón de la Fundación Personas, han informado a Europa Press fuentes e Bomberos y del 112.

Sólo en una de las intervenciones una persona, un varón de más de 65 años, tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario tras el incendio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Levante.

Los hechos han ocurrido esta noche cuando a las 00.55 horas un alertante avisó de una humareda que veía salir por la ventana de la cocina de la vivienda. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, además de servicios sanitarios.

Ya en el lugar, los bomberos sofocaron el foco del incendio, localizado en la cocina de la vivienda, y encontraron a un varón con pérdida de consciencia en otra de las estancias de la casa, por lo que fue evacuado y trasladado posteriormente a un centro hospitalario tras resultar afectado por inhalación de humo.

Esta es una de las 14 intervenciones que han realizado los bomberos en las últimas horas, otra de las cuales se produjo en torno a las 21.15 horas de este jueves en la calle Puente Colgante, donde se produjo otro incendio en la cocina de un primer piso que fue sofocado y cuyo humo entró en otro inmueble del mismo bloque ubicado en la octava planta que tuvo que ventilarse. En este caso no se produjeron víctimas ni fue preciso evacuar a nadie.

Otra de las actuaciones destacadas tuvo lugar en el Paseo del Obregón en torno a las 4.30 horas en una de las salas del Centro Obregón, perteneciente a la Fundación Personas, donde se declaró un incendio que fue sofocado y provocó daños materiales sin que se extendiera al resto de instalaciones ni afectara a personal o usuarios.

Fuentes de bomberos han explicado que hasta el lugar se desplazaron una autoescala y una bomba, además del vehículo de mando, con un total de 14 efectivos que intervinieron en la estancia, en la que había grúas y sillas alimentadas eléctricamente. Una vez extinguido el foco del fuego, que estaba localizado, se procedió a la ventilación.