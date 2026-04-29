Los Bomberos de Valladolid realizaron 2.607 intervenciones en 2025 con una respuesta media de seis minutos

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadano, Alberto Cuadrado, y el director del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Valladolid, Javier Reinoso, presentan la Memoria Anual 2025 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Valladolid realizó un total de 2.607 intervenciones a lo largo de 2025 con un tiempo medio de respuesta de seis minutos, de las que 591 han correspondido a incendios, 1.511 a actuaciones de salvamento, 451 a falsas alarmas y 50 a asistencias técnicas.

Así se desprende de los datos de la Memoria Anual presentada este miércoles en una rueda de prensa en la que ha participado el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadano, Alberto Cuadrado, y el director del servicio, Javier Reinoso, en la que se ha puesto de relieve que más del 70 por ciento de las emergencias urgentes se resolvieron en los primeros 30 minutos, lo que pone de manifiesto la "eficacia operativa" del servicio.

Precisamente, el edil ha destacado el "orgullo" de la Concejalía del ramo por los servicios municipales y en cocnreto el de Extinción y Prevención de Incendios, que cuenta con un "valor añadido" puesto que su labor es "muy importante y extendida" ya que no solamente interviene en incendios.

"Tenemos uno de los mejores cuerpos de bomberos de toda España", ha subrayado el concejal, que ha destacado el ámbito de la formación del servicio cuya "alta preparación" es "increíble".

En el ámbito de inversiones, la Memoria destaca la finalización de la actualización de la red de comunicaciones de emergencias TETRA, compartida con el Servicio de Policía Municipal, junto con la renovación de sus transmisores, con una inversión total de 143.438 euros.

Asimismo, se ha mantenido el esfuerzo en la mejora de los equipos de protección individual, con una inversión de 87.120 euros, y en la adquisición de maquinaria, útiles y herramientas --incluidas cámaras térmicas y detectores de gases-- por importe de 112.802 euros.

En cuanto al personal, durante 2025 se han registrado diez jubilaciones y la incorporación de 15 nuevos efectivos y se ha desarrollado un proceso selectivo para bomberos-conductores que permitirá la incorporación de 13 nuevos profesionales una vez finalice su formación en 2026.

Estas incorporaciones han contribuido a reducir la edad media de la División Operativa hasta los 41,10 años y también se ha llevado a cabo la promoción interna de sargentos, con la incorporación de cuatro nuevos mandos.

INTERVENCIONES

Por su parte, el director del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil ha detallado que la actividad del servicio durante el año 2025 se ha traducido en un total de 2.607 intervenciones, distribuidas en 591 incendios, 1.511 salvamentos, 451 falsas alarmas y 50 asistencias técnicas.

El tiempo medio de respuesta en intervenciones urgentes en la ciudad se mantiene en torno a los seis minutos, mientras que más del 70 por ciento de estas actuaciones se resuelven en los primeros 30 minutos desde la llegada al lugar, lo que pone de manifiesto la eficacia operativa del servicio.

La Memoria también recoge la destacada participación del cuerpo de bomberos en el incendio forestal de la comarca del Bierzo en agosto de 2025, donde durante tres días se desplazaron y relevaron efectivos para colaborar en las labores de extinción, compatibilizando esta intervención con la prestación del servicio en Valladolid.

A este respecto, Reinoso ha señalado que el servicio mantiene su apuesta por la formación y la prevención, con iniciativas dirigidas a la ciudadanía para fomentar la autoprotección.

Entre ellas destacan la campaña de promoción del uso de detectores de humo domésticos, nuevos proyectos educativos como las visitas escolares al parque de bomberos, la consolidación de talleres y charlas, y la participación en eventos como la Feria de la Ciencia Sostenible de la Universidad de Valladolid y las actividades Vallatarde y Vallanoche.

Durante la rueda de prensa también se ha puesto en valor la colaboración de entidades de protección civil como la Asociación Provincial de Colaboradores de Protección Civil, el Grupo de Salvamento y Rescate de Castilla y León y la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Valladolid, cuyos voluntarios participan de forma habitual en dispositivos preventivos y en situaciones extraordinarias.

PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN

El director del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil ha destacado la importancia de la prevención y de la formación en autoprotección, que el servicio considera "muy importante" para la ciudadanía.

En este sentido, ha explicado que se encargan de dar formación en autoprotección y de "convencerles de cómo tienen que hacer las cosas en materia de seguridad", con especial hincapié en los escolares como forma de trasladar estos conocimientos a los hogares.

Reinoso ha puesto el foco en el aumento de personas atendidas por intoxicación y ha subrayado la necesidad de concienciar a la población e instalar los detectores de humo, una medida que ha calificado como "súper barata" y que "salva vidas".

Así, ha incidido en que se trata de un dispositivo muy sencillo de colocar que puede evitar "un problema muy grave", al tiempo que ha pedido a los medios actuar como "altavoz" para trasladar la importancia de su uso.

Asimismo, ha señalado que otra de las cuestiones que influyen en las intoxicaciones es el comportamiento de las personas ante incendios en viviendas, especialmente en edificios en altura, un punto en el que ha recordado que, salvo en la vivienda siniestrada, "lo más seguro sea quedarte dentro de la vivienda, cerrar la puerta y el fuego no va a entrar dentro", ya que los servicios de emergencia pueden llegar en un tiempo medio de seis minutos.

En esta línea, ha advertido de que intentar evacuar un edificio cuando el incendio no afecta a la propia vivienda puede generar situaciones de riesgo, al provocar un flujo de personas que van a entrar en riesgo y que "se van a intoxicar".

Por ello, ha remarcado la importancia de "saber cómo comportarse en un incendio", con medidas básicas como cerrar la puerta para "cortar el avance del fuego" y evacuar únicamente la vivienda afectada.