El bono rural gratuito de Transporte a la Demanda supera los 115.000 usuarios en CyL en el primer semestre de 2025

VALLADOLID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El bono rural gratuito de Transporte a la Demanda de la Junta de Castilla y León ha alcanzado los 115.000 usuarios en el primer semestre de 2025, un servicio que tiene como objetivo garantizar la movilidad en el medio rural y contribuir a frenar la despoblación.

Actualmente, el sistema conecta 5.094 núcleos de población mediante 1.840 rutas operativas y, desde su puesta en marcha en marzo de 2021, ha sido utilizado por cerca de 900.000 viajeros.

Este servicio, gratuito para los usuarios, permite realizar desplazamientos para gestiones sanitarias, educativas, administrativas o comerciales, especialmente entre la población de más edad, que constituye su principal grupo de usuarios. El perfil más habitual es el de mujeres de más de 50 años residentes en pueblos.

Según ha informado la Junta de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press, el bono rural está operativo en las 123 zonas de transporte rural diseñadas por la Junta, lo que "garantiza" que cualquier persona pueda desplazarse desde su municipio.

En este primer semestre, León ha sido la provincia con mayor número de usuarios, con 26.079, seguida de Salamanca, con 25.056. El mes de febrero ha sido el que ha registrado mayor demanda, con más de 20.000 viajeros.

Para poder utilizar el servicio, los ciudadanos deben reservar previamente su viaje a través del teléfono gratuito 900 204 020 o de la web www.reservastransportedemandajcyl.es. La validación se realiza con una tarjeta física no nominal, de duración indefinida y con un único pago de 5 euros, o bien mediante la aplicación móvil, que genera un código QR para acceder al autobús.