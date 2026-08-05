La Bonoloto deja más de 732.000 euros a un único acertante de primera categoría en Cuéllar

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SEGOVIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este martes, 4 de agosto, ha dejado un total de 732.443,41 euros para un único acertante de primera categoría --seis aciertos-- en Cuéllar (Segovia), según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 70.095 de la citada localidad segoviana situado en Resina, 12-Bajo.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 07, 37, 43, 10, 46 y 30, complementario el 23 y reintegro el 4. La recaudación del sorteo ascendió a 2.329.587 euros.

De segunda categoría --cinco aciertos y el complementario-- existen tres boletos acertantes, uno de ellos en Miranda de Ebro (Burgos) que percibirá 48.232,68 euros.