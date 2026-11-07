La Bonoloto deja un premio de casi 65.000 euros en León

Archivo - Administración de Loterías número 27, en Oviedo. Sorteo de la BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este viernes, 6 de noviembre, ha dejado un premio de 64.990,75 euros en León, donde se ha registrado un boleto de segunda categoría con cinco aciertos más el complementario.

Los números premiados en el sorteo de la pasada noche han sido el 08, 34, 30, 05, 10 y 29, complementario el 6 y reintegro 1 y se han registrado un total de tres boletos premiados, entre ellos el de León sellado en la Administración de Loterías número 23 de la capital leonesa.

De Primera Categoría no hay boletos acertantes por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.400.000,00 euros.