La Bonoloto deja un premio de segunda categoría de más de 35.000 euros en Burgos

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. Administración de loterías número 27, Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 31 de octubre, ha dejado un premio de segunda categoría en la capital burgalesa dotado con 35.688,70 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.

El boleto premiado se ha sellado en el Despacho Receptor número 18.150 de Burgos, situado en la avenida de los Derechos Humanos, 42. Se trata, además, de uno de los cuatro acertantes de segunda categoría en este sorteo (cinco aciertos más complementario) cuya combinación ganadora estuvo formada por los números 06, 17, 02, 11, 07 y 23, con el 9 como complementario, reintegro 1.

De primera categoría (seis aciertos) no se han registrado boletos ganadores por lo que se ha generado un bote de 1.100.000,00 euros.