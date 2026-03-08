La BonoLoto deja sendos premios de 49.000 euros en Arenas de San Pedro (Ávila) y El Cubo de la Tierra del Vino (Zamora)

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos boletos de la BonoLoto validados en Arenas de San Pedro (Ávila) y El Cubo de la Tierra del Vino (Zamora) han resultado premiados con 49.221,5 euros, han informado a Europa Press fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

Los boletos han sido agraciados con premios de segunda categoría (cinco números más el complementario) en el sorteo celebrado este sábado, 7 de marzo, cuya combinación ganadora ha correspondido a los números 30, 35, 45, 48, 46 y 16, con el 42 como complementario y el 1 de reintegro.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes y de segunda hay tres, concretamente uno validado en la Administración de Loterías número 1 de Arenas de San Pedro (Ávila), situada en la calle Triste Condesa, 2; otro en la número 1 de Ceutí (Murcia), ubicada en la Plaza Nueva, 1; y un tercero validado en el Despacho Receptor número 90.125 de El Cubo de la Tierra del Vino (Zamora), situado en la calle Mayor, 15.